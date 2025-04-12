أسعار الذهب اليوم السبت في عمان 12- 4-2025

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22



وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21



كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 35ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية

جاء الارتفاع القياسي الأخير في أسعار الذهب مدفوعًا بموجة شراء قوية خلال المزادات اليومية، في مؤشر على أن المستثمرين الكبار في السوق ما يزالوا يعززون حيازاتهم حتى في ظل هذه المستويات القياسية من الأسعار.

بلغ تسجيل عروض شراء أكثر من 400 ألف أونصة من الذهب في الجولة الافتتاحية لمزاد بعد الظهر أمس الأول، في أكبر حجم من نوعه منذ سبتمبر 2019، وفقًا لتحليل أجرته "بلومبرج" لبيانات إدارة مؤشر "إنتركونتيننتال إكستشينج"

ساهم هذا النشاط الشرائي في دفع الأسعار إلى الأعلى، إذ ارتفع سعر الذهب من 3116.60 دولار للأونصة عند انطلاق المزاد في الساعة 3 عصرًا بتوقيت لندن، إلى 3143.15 دولار عند اختتامه في الساعة 3:11 عصرًا. وخلال ساعة واحدة فقط، سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، وهو الارتفاع الذي استمر أمس مع صعود الأسعار إلى 3244 دولارًا.

البنوك المركزية تكثف مشترياتها

كثفت البنوك المركزية بشكل ملحوظ عمليات الشراء في سوق الذهب منذ فرض العقوبات على البنك المركزي الروسي خلال 2022. يتوقع المحللون أن تستمر وتيرة الشراء المرتفعة العام الجاري، في ظل الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترمب، والتي تدفع العديد من الدول إلى مواصلة مساعيها لتنويع احتياطياتها.

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