تداول 33 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر عن ارتفاع معدل تداول الحاويات بالموانئ وزيادة طاقة التشغيل خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 630 شاحنة و65 سيارة.

ووصول 24 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا



حيث شملت حركة الواردات 27500 طن بضائع، 331 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 299 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS COSTA على متنها 24000 طن ألومنيوم قادمة من السعودية واستقبل أيضا السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل.

كما تم تداول 3000 طن بضائع، 225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي: عمان، آور، وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1410 ركاب بموانيها.

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