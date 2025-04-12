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رياضة

منسق صن داونز يحضر مباراة الأهلي وبيراميدز (فيديو)

منسق صن داونز يحضر
منسق صن داونز يحضر مباراة الأهلي وبيراميدز، فيتو

تواجد خالد علي منسق نادي صن داونز في مدرجات ستاد الدفاع الجوي لمتابعة مباراة الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

كما حضر معه أحد أفراد فريق التحليل لنادي صن داونز قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز


وتضمنت قائمة الغياب كل من عمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبدالفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد. 

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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