فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

كشفت إحدى العاملات في قصر باكنجهام، عن سر تمتع أميرة ويلز كيت ميدلتون بمظهر أنيق دائمًا.

وبينت آن سيمونز، التي قضت أكثر من 12 عامًا تعمل في المساكن الملكية، أن مظهر كيت المتألق يعود إلى روتينها اليومي المنظم وغير المعقَّد.

وأوضحت آن في مقابلة مع مجلة Edit Suits: "إنها منظمة بشكل لا يصدق. ولا توجد فوضى، ولا مبالغة في الرفاهية، فقط بضع خطوات مختارة بعناية تثق بها بوضوح".

وأضافت العاملة السابقة، أن روتين كيت يتضمن استخدام منتج واحد للشعر، ومرطب طبيعي، ولحظة من العزلة قبل بدء أنشطة اليوم.

وأكدت أن سر نجاح روتين كيت يكمن في ثباته، قائلة: "لم تكن هناك عشرات الأمصال أو منتجات جديدة باستمرار. لم يتغير روتينها ولهذا السبب نجح".

وفي الأيام الحافلة بينت آن، أن كيت تبدأ برش وجهها بالماء البارد، وهي تقنية بسيطة تُقلل من الانتفاخ، وتُعزز الدورة الدموية، مما يُضفي على بشرتها مظهرًا منتعشًا دون الحاجة إلى استخدام الأمصال أو الكريمات.

وكشفت أن الأميرة تستخدم زيت الأرغان لشعرها كل صباح.

وقالت: "كانت تحتفظ بزجاجة من زيت الأرغان المغربي العضوي 100% والمعصور على البارد على المنضدة، وكانت تضع القليل منه على أطراف شعرها بعد تمشيطه".

و كغيرها من النساء، يُعد ترطيب البشرة جزءًا أساسًا من روتين كيت الصباحي. ومع ذلك، كشفت آن عن سرّ مفاجئ أن كيت بدلًا من أن تستخدم منتجات فاخرة، تُفضّل استخدام منتجات طبيعية أكثر.

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