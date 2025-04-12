السبت 12 أبريل 2025
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رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2025

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

 يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2025  
 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والأهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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