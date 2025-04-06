الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قصور الثقافة تشارك بـ"الطاحونة الحمراء" في مهرجان الفضاءات المسرحية

مسرحية الطاحونة الحمراء،
مسرحية الطاحونة الحمراء، فيتو

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالعرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، ضمن فعاليات مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة خلال الفترة من 6 حتى 15 أبريل الحالي.

وتعرض المسرحية يوم الخميس 10 أبريل في السادسة مساء على مسرح معهد الفنون المسرحية. 

مسرحية الطاحونة الحمراء 

المسرحية مأخوذة عن قصة باز لورمان، بإعداد مسرحي أحمد حسن البنا، وإخراج حسام التوني. دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد، موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، تصميم استعراضات وكيريوجراف محمد بحيري، مخرج منفذ أسامة جميل، مساعد مخرج أبانوب سعيد، هندسة صوتية عمر زيكو، مكياج رامي جمال.

وتدور أحداث العرض حول تشبيه الحياة بالطاحونة الدائرة بين حجرين لا يرحمان، حيث تسود قيم المال والسيطرة، وتغيب المشاعر وسط عالم مزدحم بالقسوة. العمل يقدم رؤية نقدية لمجتمع يطحن إنسانيته تحت عجلة الطمع والصراع، دون هوادة أو رحمة.

فريق مسرحية الطاحونة الحمراء 

ويشارك في البطولة: محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو علي، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روجيه مايكل، وقطب محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة القاهرة المسرحية مسرحية الطاحونة الحمراء فريق مسرحية الطاحونة الحمراء قصور الثقافة

الأكثر قراءة

قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدًا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة وإدارة وتشغيل المونوريل

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة غدًا

بعد زيادة القوة العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط، جنرال يكشف حرب جديدة مع دولة بالمنطقة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

رئيس الشيوخ يكشف تداعيات إشكالية قانونية بسبب طلب موظفة السفر للقدس

قمة مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري غدا

منوعات

المزيد

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

المزيد

خدمات

المزيد

الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار

طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لصرف إعانة صحية للمعلمين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ ورفع البلاء

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بعودة الشخص المفقود

المزيد
الجريدة الرسمية