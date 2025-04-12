السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

9.1 % زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية  عام 2024.  

ومن أهـم مؤشراتها مايلى: 
أولا: التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر وهى:

تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة  التجارة  الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ومنه يتضح: 

• بلـغ إجمالى قيمة صــادرات مصـر إلى تلك التجمعات 46.1 مليــار دولار عام 2024 مقابل 42.3 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 9.1٪.

• جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيــث بلغــت قيمتهـا 16.0 مليــار دولار عــام 2024 مقابــــل 13.5 مليــار دولار عــام 2023 بنسبـة زيــادة قــدرها 18.5 ٪، يليها تجمع الأسكوا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات  12.8 مليار دولار عـام 2024 مقابل 11.0 مليار دولار  عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 15.9٪.  

• جــاءت فى المرتبــة الأخيــرة مجموعــة الخمس عشرة حيث بلــغ إجمالــى قيمــة الصادرات 3.3 مليـار دولار عام 2024 مقابـل 3.7 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 9.4 ٪.

• بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 40.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 37.5 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5 ٪.

• جـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها  14.2 مليــار دولار عام 2024 مقابــل 12.5 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشــره حيث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 11.3 مليــار دولار عـام 2024 مقابل 10.4 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 8.6٪.

• جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحل والصحـراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات  1.0 مليار دولار عام 2024 مقابــل 0.9 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 ٪.

 

ثانيا: التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لاتتضمن مصر وهى :

تجمع الاتحاد الأوروبى، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور  ومنه يتضح: 

• بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 19.1 مليار دولار عــام 2024 مقابــل 17.3 مليـار دولار عـام 2023 بنسبــة ارتفـــاع قدرها 10.1٪.

• جاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبــى فى المرتبــة الأولى، حيث بلغت قيمتها 14.0 مليار دولار عام 2024 مقابـل 13.0 مليار دولار عام 2023 بنسبـة ارتفــاع قدرها 8.2٪، يليهــا تجمــع النافتــا حيـث بلـغ إجمالــى قيمـة الصادرات 2.5 مليــار دولار عـام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار عـام 2023 بنسبة انخفاض قـدره 2.9٪

• جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة مجموعــة تجمـع رابطة الآسيان، حيـث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 365.7 مليون دولار عام 2024 مقابــل 567.0 مليــون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 35.5٪.

• بلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 41.0 مليار دولار عام 2024 مقابل 37.0 مليار دولار عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 10.7٪.
• جاءت واردات مصـر من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى، حيـث بلغت قيمتها 22.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 21.7 مليار دولار عــام 2023 بنسبة ارتفاع قـدرها 3.3%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 8.2 مليـار دولار  عام 2024 مقابــل       5.8 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفارع قدرها 41.1٪.  

• جاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الافتا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 1.273 مليـار دولار عــام 2024 مقابل 1.270 مليار دولار   عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 0.3 ٪.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء واردات مصر النافتــا واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى

مواد متعلقة

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مواطنون ضد الغلاء: روشتة صندوق النقد الدولى تؤذى الاقتصاد المصرى

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

وزير الاستثمار يلتقي رئيس شركة يازاكي اليابانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة «جنى» بالشرقية لمفتي الجمهورية

السجن المشدد 15عاما للمتهم بهتك عرض الطفلة روناء بالشرقية

بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

اللحظات الأخيرة في حياة مدير إدارة الباجور التعليمية ومرور الوزير بجواره (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

المزيد
الجريدة الرسمية