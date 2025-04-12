محافظة الجيزة تنشر لافتات التعريفة الجديدة بالمواقف الرسمية (صور)

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة وضعت بانرات ولافتات مدونًا عليها التعريفة الجديدة بكافة المواقف الرسمية، وذلك عقب اعتماد التعريفة الجديدة لإعلام السائقين والمواطنين بالزيادة الجديدة لكل خط.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الرقابة والتواجد الميداني بالمواقف والمتابعة الدورية للطرق وخطوط السير، للتأكد من سريان التعامل بالتعريفة الجديدة والتزام السائقين بها دون تجاوز.

كما وجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتكليف مندوب من الجهاز بكل موقف لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن والتأكد من نشر إدارة الموقف للتعريفة الجديدة بشكل واضح للمواطنين ولصق السائقين للتعريفة الخاصة بخط السير الخاص به على الزجاج الأمامي للسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنظيم أكمنة ثابتة ومتحركة

كما شدد المحافظ على تنظيم أكمنة ثابتة ومتحركة بالتعاون مع إدارة المرور لإيقاف سيارات السرفيس والتعرف من المواطنين على الأجرة التي تم دفعها ومدى التزام السائق بها، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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