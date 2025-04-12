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شراء السعف في قنا احتفالا بأحد الشعانين

شراء السعف في قنا
شراء السعف في قنا احتفالا بأحد الشعانين

أقبل أهالي مراكز محافظة قنا التسعة على شراء السعف اليوم “السبت” احتفالا بأحد الشعانين غدا “الأحد” ومن المقرر أن يحتفل العديد من الأقباط في الكنائس والمطرانيات بقداس صلاة العيد.

ويبدأ أسبوع الآلام الذي يمثل أقداس أيام الصوم الكبير لدى الأقباط وينتهي بعيد القيامة المجيد، وسط اجراءات مديرية أمن قنا لتأمين الاحتفالات.

ذكرى دخول المسيح أورشليم

أحد الشعانين وهو ذكرى دخول المسيح أورشليم وتتصدر فيه قلوب النخيل المشهد حيث تتخذ أشكالا مختلفة لكن كل منها رمزيته ودلالاته.

أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ويبدأ بــ أسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس ويسمى أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلوه بالسعف والزيتون المزين مفترشين ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته.

لا يخرج شكل السعف عن الأشكال الثلاثة أولها «التاج» وهو يشير إلى «الملك» اليهود قديما استقبلوا المسيح كـ «الملك»، حيث هتفوا عندما جاءهم المسيح مستقلا «جحش ابن أتان»: «أوصنا لملك اليهود.. أوصنا لابن داود» بعدما ألقوا بـ«زعف النخيل» و«ثيابهم» أمام المسيح وكانت لديهم رغبة في تخليص المسيح لهم من «ذل الرومان».

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أحد الشعانين أسبوع الآلام الصوم الكبير دخول المسيح أورشليم عيد القيامة المجيد قنا محافظة قنا

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