اجتماع تنسيقي للوقوف على الجاهزية الكاملة للمعدات لمجابهة الأزمات بالمنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة واستعراض مدى الجاهزية الكاملة للمعدات وكافة الإمكانيات البشرية ومراجعتها للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث بالشكل الأمثل والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

جاء ذلك بالمشاركة مع كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية،مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير هيئة إسعاف المنوفية، نواب رؤساء مجالس المدن والأحياء ، ممثل الحماية المدنية، مدير إدارة الأزمات بالديوان العام، عدد من الجهات المعنية.

إعداد سيناريو لأزمة افتراضية



وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية بالانتهاء من التجهيز والاستعداد الجيد لتنفيذ وإعداد سيناريو لأزمة افتراضية ووضع خطط حقيقية في كيفية التعامل الفوري معها وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية وذلك بالتنسيق مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمحافظات المجاورة لقياس مدي استعداد وكفاءة أجهزة المحافظة في التعامل الفوري مع الأزمات وكافة التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز الخبرات والقدرات لدي الأجهزة التنفيذية للمحافظة.



ووجه محافظ المنوفية بضرورة التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالشكل الأمثل والمطلوب لإدارة الأزمات والكوارث بشكل سليم ودقيق، مؤكدًا على أن الهدف الحقيقي هو زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع الأزمات التي قد تطرأ علي المحافظة في حالات الطوارئ لتحقيق السيطرة الكاملة وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.

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