تفاصيل مثيرة فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري

في صباح كئيب، اجتمعت أسرة مكونة من سبعة أفراد، يكسو الحزن وجوههم، بعد أن ودعوا رب الأسرة إلى مثواه الأخير، في منطقة بشتيل بالجيزة.

ذهبوا لزيارته وغادروا المقابر بصمت ثقيل، وركبوا سيارة ميكروباص صغيرة يقودها أحد أقربائهم، رجل من منطقة الوراق، يعرف الطرق جيدا ويظن الجميع أنه سيوصلهم بأمان.

السيارة انطلقت على الطريق الدائري، بينما كانت عيون البعض منهم تنظر من النوافذ، شاردةً في الذكريات، وآخرون غارقون في صمتٍ عميق، لكن... لم يعلموا أن اللحظات القادمة ستحمل مأساة جديدة.

فجأة، ظهرت دراجة نارية أمام السيارة بشكل مفاجئ، حاول السائق أن يتفاداها، ولكن عجلة القيادة لم تعد تحت سيطرته، لحظة واحدة لكنها كانت كفيلة بأن تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

انحرفت السيارة بقوة، وانزلقت نحو حافة الطريق وسقطت مع أعلى الدائري، سارع شهود العيان إلى موقع الحادث، وهرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف.

تبين أن الحادث أسفر عن مصرع السائق وسيدة من الأسرة، بينما أصيب الآخرون بجروح وكسور ونزيف داخلي، وتم نقلهم بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، أما السيارة فقد تحطمت بالكامل.

فتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، بعد أن تم تحرير محضر بالحادث، وأمرت بانتداب خبير من مرور الجيزة لمعاينة موقع الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، والتحفظ علي سائق الدراجة النارية لسماع أقواله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.