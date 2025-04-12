غياب عارفة عبدالرسول عن جنازة زوجها بالإسكندرية (صور)

غابت الفنانة عارفة عبدالرسول، عن جنازة زوجها المخرج المسرحي مصطفى درويش، وخرج جثمانه من مسجد المواساة في منطقة باب شرقي بالإسكندرية عقب صلاة الظهر، وجرى دفنه بمدافن المنارة، وسط غياب الفنانين عن الجنازة، والتي اقتصرت على أسرة الراحل وعدد من أصدقائه في الإسكندرية.



وكانت الفنانة عارفة عبد الرسول أعلنت وفاة زوجها المخرج المسرحى مصطفى درويش، وكتبت على صفحة التواصل الاجتماعى الفيش بوك: ورحل رفيق العمر مصطفى درويش.



وشاركت مؤخرا الفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل عقبال عندكوا، تدور قصته فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.



مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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