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رياضة

مرموش ودي بروين يتعادلان لمانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

عمر مرموش
عمر مرموش

الدوري الإنجليزي، أحرز كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي هدف فريقه الأول في 33 في الشوط الأول من ضربة ثابتة ليقلص الفارق لتصبح النتيجة 2- 1 لصالح كريستال بالاس قبل أن ينجح عمر مرموش في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 37 لتصبح النتيجة 2 - 2.

وأحرز ريتشاردز هدف كريستال بالاس الثاني في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول وسبق وأحرز إيزي لاعب كريستال بالاس هدف فريقه في الدقيقة 10.

وأهدر عمر مرموش فرصة هدف محقق لمانشستر سيتي في الدقيقة 13.

ويستضيف مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش حاليًا نظيره كريستال بالاس على ملعب "الاتحاد" ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2024 /25.

ويفتقد مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس خدمات النجم إيرلينج هالاند، بعدما تعرض لإصابة على مستوى الكاحل قبل أسبوعين.

ويعتمد المان سيتي على خدمات النجم المصري عمر مرموش وأدائه المميز، بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفًا في 13 مباراة.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، جفارديول، أوريلي.

خط الوسط: جوندوجان، نيكو جونزاليس، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: كيفين دي بروين، ماكيتي.

خط الهجوم: عمر مرموش.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتلعب حاليًا مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس 

 تذاع حاليًا مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس برصيد 52 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويسعى مانشستر سيتي لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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