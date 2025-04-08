ليستر سيتي يحقق رقما كارثيا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي رقما كارثيا يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك تحت قيادة مدربه الهولندي رود فان نيستلروي.

وتلقى ليستر سيتي هزيمة جديدة على ملعبه كينج باور أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد، مساء أمس الإثنين، في الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

رقم ليستر سيتي الكارثي في الدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة سكاي سبورت، فإن ليستر سيتي أصبح أول فريق في تاريخ البريميرليج يخسر 8 مباريات متتالية على أرضه دون تسجيل أي هدف.

وخسر ليستر سيتي على ملعبه أمام وولفرهامبتون يوم 22 ديسمبر الماضي بنتيجة 0-3 ثم خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-2 يوم 29 من نفس الشهر.

وخسر ليستر سيتي أيضا أمام كريستال بالاس وفولهام وآرسنال بالنتيجة نفسها (0-2)، كما خسر أمام برينتفورد برباعية دون رد، ثم خسر أمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بالنتيجة نفسها (0-3).

رقم سلبي جديد لفريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحقق ليستر، صاحب المركز قبل الأخير، رقما قياسيا سلبيا آخر للنادي، إذ تعرض للهزيمة 11 على أرضه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 53 نقطة من 30 مباراة متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، علما بأن نيوكاسل لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد ليستر عند 17 نقطة حصدها خلال 31 مباراة، ويبدو أنه في طريقه للحاق بفريق ساوثهامبتون الذي تأكد هبوطه بالفعل إلى الدرجة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.