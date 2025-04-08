الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليستر سيتي يحقق رقما كارثيا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي، فيتو
ليستر سيتي، فيتو

حقق فريق ليستر سيتي رقما كارثيا يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك تحت قيادة مدربه الهولندي رود فان نيستلروي.

وتلقى ليستر سيتي هزيمة جديدة على ملعبه كينج باور أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد، مساء أمس الإثنين، في الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

رقم ليستر سيتي الكارثي في الدوري الإنجليزي 

وبحسب شبكة سكاي سبورت، فإن ليستر سيتي أصبح أول فريق في تاريخ البريميرليج يخسر 8 مباريات متتالية على أرضه دون تسجيل أي هدف.

وخسر ليستر سيتي على ملعبه أمام وولفرهامبتون يوم 22 ديسمبر الماضي بنتيجة 0-3 ثم خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-2 يوم 29 من نفس الشهر.

وخسر ليستر سيتي أيضا أمام كريستال بالاس وفولهام وآرسنال بالنتيجة نفسها (0-2)، كما خسر أمام برينتفورد برباعية دون رد، ثم خسر أمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بالنتيجة نفسها (0-3).

رقم سلبي جديد لفريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

وحقق ليستر، صاحب المركز قبل الأخير، رقما قياسيا سلبيا آخر للنادي، إذ تعرض للهزيمة 11 على أرضه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 53 نقطة من 30 مباراة متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، علما بأن نيوكاسل لعب مباراة أقل.

وتجمد رصيد ليستر عند 17 نقطة حصدها خلال 31 مباراة، ويبدو أنه في طريقه للحاق بفريق ساوثهامبتون الذي تأكد هبوطه بالفعل إلى الدرجة الثانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليستر سيتي فريق ليستر سيتي نيستلروي الدوري الانجليزي رود فان نيستلروي

مواد متعلقة

نيوكاسل يفوز على ليستر سيتي 0/3 في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي يطلب 40 مليون إسترليني لبيع بلال الخنوس إلى آرسنال

ليستر سيتي يجري تعديلات في الجهاز الفني بعد النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

مفاجأة، زيزو وقع عقود انتقاله للأهلي وحصل على المقابل المالي (فيديو)

زوجة ماجد المصري تفاجئه على الهواء بعد "فضيحة" جروب الواتس آب (فيديو)

ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

تسمم 6 أشخاص بينهم 4 أطفال تناولوا "لحمة وزبادي" في الوادي الجديد

ليستر سيتي يحقق رقما كارثيا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بأكل السحت من المال

المزيد
الجريدة الرسمية