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نيابة اللبان بالإسكندرية تصرح بدفن ضحية انهيار العقار المنكوب بشارع الغزالي

نيابة اللبان بالإسكندرية
نيابة اللبان بالإسكندرية تصرح بدفن ضحية انهيار العقار

صرحت نيابة اللبان بمحافظة الإسكندرية بدفن جثمان، ربة منزل لقيت مصرعها في انهيار عقار اللبان المنهار، بشارع الغزالي بمنطقة اللبان. 

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 حيث كان المستشار عبد الله شهاب وكيل النائب العام لنيابة اللبان انتقل لمعاينة عقار المنهار، وطلب الملف والقرارات الصادرة للعقار، والاستماع لشهود العيان، وسبب الانهيار، كما تم التحفظ علي اثنين من أصحاب العقار، وضبط وإحضار آخر حتى الانتهاء من التحقيقات.

وكان قد شهدت منطقة اللبان التابعة لحى الجمرك فى الإسكندرية أمس الجمعة، انهيار عقار قديم مكون من طابقين، وتم انتشال طفلين وفتاة على قيد الحياة من أسفل العقار المنهار، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس التين، لتلقى العلاج اللازم.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زهير، مدير إدارة البحث الجنائى إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

كان قسم شرطة اللبان تلقى بلاغا يفيد بانهيار العقار رقم 3 مأهول بشارع الغزالى بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحى الجمرك إلى موقع البلاغ.

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من انتشال جثمان سيدة من أسفل عقار اللبان المنهار فى الإسكندرية، وكانت قد انتشلت 3 أطفال -ولدين وفتاة- من أسفل العقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من المعاينة الأولية، انهيار عقار مكون 3 طوابق أرضي و2 علوي به سكان، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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نيابة اللبان الاسكندرية المستشار عبد الله الحماية المدنية قسم شرطة اللبان

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