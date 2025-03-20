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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 4 بنادق خرطوش بأبو النمرس

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين بحوزتهما 4 بنادق خرطوش وذخائر قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة أبو النمرس.

 

ضبط شخصين بحوزتهما 4 بنادق خرطوش بأبو النمرس
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى المهدى، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس يفيد يفيد بضبط "محمد. ك" 33 سنة، و"إبراهيم. م" 35 سنة، وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش، و20 طلقة، ومبالغ مالية.
 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أبو النمرس مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة مركز شرطة أبو النمرس

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