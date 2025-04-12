إزالة 3 حالات تعدٍ في المهد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر باستهداف حالات مخالفة فى المهد علي أراضي زراعية، وذلك بحضور النوبي محمد حجاجى نائب رئيس مركز القرنة، ومسئولى الإزالات بالمركز، والإدارة الهندسية وبمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز.

الموجة 25 بمحافظة الأقصر

واشتملت حالات التعدي علي حالة بناء بالطوب الأبيض والأسمنت علي مسطح 280 مترا مربعا، أما الحالة الثانية فكانت عبارة عن صب قواعد خرسانية وأعمدة بالدور الأرضى على مساحة 120 مترا مربعا، والحالة الثالثة عبارة عن سور بالطوب الأحمر والأسمنت والأعمدة الخرسانية علي مسطح 120 مترا مربعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتنفيذ كافة أعمال الإزالة في المهد.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة بإزالة كافة التعديات وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 25، حيث تم التصدي لتعديات على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص.

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