الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الأقصر: انتظام عمل محطات الوقود وتوفر المواد البترولية بعد الزيادة

محطات الوقود
محطات الوقود

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والغرف الفرعية بالإدارات التموينية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية وديوان محافظة الأقصر. 

ويأتي ذلك  بناء على تعليمات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والالتزام بالأسعار الجديدة المقررة.

 

تموين الأقصر: استمرار عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وتوفر الاسطوانات المنزلية والتجارية

 كما كثفت المديرية والادارات التموينية بمختلف المراكز والمدن حملاتها التموينية صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل الجاري، لمتابعة عمل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار الجديدة المقررة والتي أسفرت عن الآتي، استمرار انتظام عمل محطات الوقود وتوفر كافة المواد البترولية بأنواعها ( السولار والبنزين ) بالأسعار الجديدة المقررة. 


كما استمر عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية وعمل مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة دون أي تزاحم أو عوائق ولم ترد أي شكاوى في هذا الشان حتى الآن.  


وجار اتخاذ اجراء جرد فعلي للمنتجات البترولية التي تم تغيير أسعارها والمطابقة بالرصيد الدفتري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر تموين الاقصر مديرية التموين محطات الوقود أسعار الوقود زيادة البنزين

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

لسوء الأحوال الجوية، استمرار تعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر لليوم السادس

إنشاء فرع جديد للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في الأقصر

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

بعد رفضه التجديد، ماذا قدم محمد السيد مع الزمالك؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

المزيد
الجريدة الرسمية