تموين الأقصر: انتظام عمل محطات الوقود وتوفر المواد البترولية بعد الزيادة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والغرف الفرعية بالإدارات التموينية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية وديوان محافظة الأقصر.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والالتزام بالأسعار الجديدة المقررة.

تموين الأقصر: استمرار عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وتوفر الاسطوانات المنزلية والتجارية

كما كثفت المديرية والادارات التموينية بمختلف المراكز والمدن حملاتها التموينية صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل الجاري، لمتابعة عمل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار الجديدة المقررة والتي أسفرت عن الآتي، استمرار انتظام عمل محطات الوقود وتوفر كافة المواد البترولية بأنواعها ( السولار والبنزين ) بالأسعار الجديدة المقررة.



كما استمر عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية وعمل مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة دون أي تزاحم أو عوائق ولم ترد أي شكاوى في هذا الشان حتى الآن.



وجار اتخاذ اجراء جرد فعلي للمنتجات البترولية التي تم تغيير أسعارها والمطابقة بالرصيد الدفتري.

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