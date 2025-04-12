حزب المؤتمر يناقش الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة

عقدت أمانة المرأة بـحزب المؤتمر بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقارير الأداء الخاصة بأمانة المرأة خلال الربع الأول من العام الجاري، واستعراض الخطة الاستراتيجية للربع الثاني.

الدور المحوري للمرأة المصرية في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية

واستعرض القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة خلال كلمته بالاجتماع، الدور المحوري للمرأة المصرية في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم، مشددا على ضرورة تعزيز مشاركتها في الحياة العامة واتخاذ القرار.

الفترة المقبلة تتطلب العمل على تعزيز الوعي الانتخابي للمرأة

ال نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن الفترة المقبلة تتطلب العمل على تعزيز الوعي الانتخابي للمرأة، ووجه أمانة المرأة بالقاهرة بتنظيم حملات توعية مكثفة بالمحافظة لتوضيح حقوق المرأة الانتخابية وأهمية المشاركة الفاعلة، وكذلك العمل على مواجهة التحديات التي قد تواجه المرأة في العملية الانتخابية.

خطة طموحة لضمان مشاركة واسعة ونوعية للمرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

من جانبها، قالت د. لبنى مصطفى أمينة المرأة بالقاهرة، إن الأمانة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة طموحة لضمان مشاركة واسعة ونوعية للمرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة وأن حزب المؤتمر يضع تمكين المرأة السياسي على رأس أولوياته.

وأضافت أن أمانة المرأة ستعمل على تأهيل الكوادر النسائية القيادية من خلال إطلاق برامج متخصصة لبناء قدرات الكوادر النسائية سياسيًا وإداريًا، فضلًا عن الدفع بمبادرات تشغيل المرأة ودعم ريادتها للأعمال.

وأشارت إلى عدد من الفعاليات التى سيتم تنظيمها لتكريم الأم المثالية والاحتفال بيوم اليتيم في منشأة ناصر والمرج.

المشاركون

جاء الاجتماع بتوجيهات من الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، وتعليمات القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، ومتابعة القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لأمانة القاهرة، والمهندس هيثم أمان- أمين مساعد شئون التنظيم، وأحمد حماد أمين التنظيم بالقاهرة

وشارك بالاجتماع، -الذي عقد بمتابعة من اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب-، عبير عماد ونادية حمدي ورانيا على ورضوى عادل وسماح حمدي، أعضاء أمانة المرأة.

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