الثلاثاء 04 مارس 2025
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سياسة

المؤتمر: القمة العربية الطارئة خطوة حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني

القمة العربية،فيتو
القمة العربية،فيتو

قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن القمة العربية الطارئة في القاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، خطوة حاسمة تجاه دعم الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.

 

القضية الفلسطينية تظل مركزية في العالم العربية

وأوضح منصور، في بيان له، أن القضية الفلسطينية تظل مركزية في العالم العربي، وأن وحدة الصف العربي ضرورية للتصدي للتحديات الحالية التي تواجهها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن القمة العربية ستتناول بشكل شامل الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة التصعيد المستمر.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، ضرورة التحرك السريع لوقف العنف وحماية المدنيين الأبرياء، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم يحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وثمن، الجهود المصرية التي لا تزال تمثل حجر الزاوية في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى دور القاهرة المحوري في تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى هدنة دائمة.

 

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة، تتضمن توفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإطلاق مشروعات بنية تحتية تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لأهالي القطاع.

 

وشدد، على أن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون جزءًا من خطة أوسع تشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تنسيقًا دوليًا وعربيًا فعالًا، وأكد على ضرورة تفعيل آليات الدعم العربي لضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم ودون عوائق، مشيدًا بالوحدة العربية التي تجلت خلال القمة.
 

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