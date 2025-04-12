رياضة الأقصر تواصل تدريبات المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة

دشنت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، "المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة"، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وذلك في إطار الاهتمام برياضة المرأة، وتشجيعها على ممارسة الرياضة.

المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة

يستهدف المشروع العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربين متخصصين على مستوى الجمهورية في ألعاب ( الكرة الطائرة - تنس طاولة - كرة اليد - الكاراتية - عروض رياضية )، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وإشراف صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، والذى أوضح أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة لدى الفتيات، وبث روح المنافسة بينهن وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى تعليمهن كيفية الدفاع عن النفس وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.



ويتم تنفيذ يومين بالأسبوع ( بمركز شباب الحسينات - مركز شباب المهيدات- نادى الشباب المسيحى بأرمنت- مركز التنمية الرياضية بطيبة)، أشرف على التنفيذ الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة.

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