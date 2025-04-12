ضبط مطعم يعمل بدون ترخيص في الأقصر

نفذت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، حملة تموينية بناحية بندر الأقصر، أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مطعم بمنطقة بندر الأقصر، لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر ومتغيرة فى خواصها الطبيعية والمضبوطات بإجمالى وزن 50 كيلوجرام مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر.

حملات تموين الأقصر 2025

وجرى ضبط صاحب مطعم آخر بناحية بندر الأقصر لإدارته نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط عدد 2 أسطوانة بوتاجاز منزلية محظور استخدامها داخل المحلات التجارية.

كما تم تحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار في المحلات العامة، وفى مجال المخابز البلدية تم تحرير عدد 13 مخالفة تموينية، وتشمل عدد 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 3 مخالفات عدم إعطاء بون الصرف، وعدد 2 مخالفة عدم وجود قائمة تشغيل داخل المخبز، وعدد 1 مخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وعدد 1 مخالفة عدم وجود سجل الزيارات بالمخبز.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة متابعة المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات الوزارية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين وجودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

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