حملات رقابية مكثفة بمواقف السيارات في الزينية بالأقصر

قال أحمد أبو عيش، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن تنفيذ القرار داخل نطاق المركز، إنه تم إلزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، بالتنسيق مع إدارة المواقف والمرور، وتكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام الكامل وعدم استغلال المواطنين.

البنزين والسولار

وأضاف رئيس المركز أنه تم تركيب استيكرات توضح قيمة التعريفة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، إلى جانب نشر بانرات ولوحات إرشادية بجميع المواقف توضح التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى.

التعريفة الجديدة في المواصلات

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية ميدانية من قبل رئاسة المركز بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات في المواقف أو بمحطات الوقود، وضمان وصول الحصص المقررة من الوقود ومنع تهريبها أو بيعها في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 114، أو من خلال أرقام شكاوى المحافظة «2374903 – 2372188»، ومن خلال أحد قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة علي مدار ٢٤ ساعة، وهى الإتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر 16528 أو من على الموقع، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل دائم حفاظًا على حقوق المواطنين وضبط المنظومة.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ قرار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر رقم (220) لسنة 2025، بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والسرفيس على مستوى المحافظة، وذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية.

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