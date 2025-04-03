ريال مدريد يحدد مفتاح الفوز على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس ما حدث داخل غرف خلع الملابس فريق ريال مدريد، عقب تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر له يوم 26 من الشهر الجاري.

النادي الكتالوني حقق فوزا ثمينا بنتيجة (1-0) في معقل أتلتيكو مدريد، لينتزع بطاقة التأهل للنهائي، ويضرب موعدا مع الريال الذي تأهل على حساب ريال سوسيداد.

ريال مدريد يحدد شرط الفوز على برشلونة

وكشف الصحفي إيدو أجيري ببرنامج "التشيرينجتو" الإسباني الشهير، عن أنه تحدث مع شخصيات مهمة للغاية في غرفة ملابس ريال مدريد.

وأوضح: "بعد نهاية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، أخبروني أن البارسا لعب بشكل جيد للغاية وأنه فريق رائع، خاصة في أول 60 دقيقة، قبل أن يسقط الفريق".

وأضاف المصدر وفقا للبرنامج الإسباني: "بإمكاننا هزيمة برشلونة، إذا عملنا بجد وقاتلنا وصمدنا في أول 60 دقيقة فسنهزمهم، لأننا ريال مدريد، نتفوق عليهم بدنيا، وإذا نجحنا في العمل والمنافسة خلال أول ساعة لعب، فسنفوز بالنهائي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد واجه صعوبات كبيرة هذا الموسم ضد برشلونة، حيث تلقى هزيمتين ثقيلتين، الأولى في الدوري الإسباني (4-0)، والثانية بنهائي السوبر الإسباني (5-2).

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وعلى مدار تاريخ كأس ملك إسبانيا، تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 37 مباراة، استطاع برشلونة تحقيق الانتصار في 16 مواجهة، بينما خرج ريال مدريد فائزًا في 13 لقاء، في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

والتقى برشلونة وريال مدريد للمرة الأولى في تاريخ كأس ملك إسبانيا خلال الدور نصف النهائي عام 1916، حيث تمكن الفريق الكتالوني من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، لكنه تعرض للهزيمة في لقاء الإياب بنتيجة 4-1، ليودع البطولة حينها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.