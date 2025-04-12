اتفاقية بين جامعة الإسكندرية وجامعة ليتورال الفرنسية لإنشاء درجات مزدوجة

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إدمنود عياد، رئيس جامعة ليتورال الفرنسية، اتفاقية تعاون لإنشاء درجات مزدوجة بنظام ٣+١ في كلية الحاسبات وعلوم البيانات وكلية العلوم و٤+١ في الهندسة.

وتم التوقيع على ملحق ماجستير ٣+١ فى برنامج علوم البحار والاقتصاد الأزرق لإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للموارد البحرية، وجاري اعداد باقي ملاحق الدرجات الأخري للتوقيع وبدء التفعيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشيد عمارة نائب رئيس جامعة ليتورال للشئون الدولية، والدكتورة شيرين خطاب عميد كلية العلوم والدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لتدويل التعليم وفروع الجامعات الدولية.

وفى كلمته أكد قنصوة أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لتوقيع بروتوكول التعاون الذى تم بين الجانبين على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ضمن فعاليات الجامعات المصرية الفرنسية.

ولفت رئيس الجامعة أن اللقاء تناول أيضًا التباحث حول إمكانية إنشاء درجات مشتركة أو مزدوجة بين الجامعتين في مجالات الهندسة وهندسة الحاسب وعلوم الحاسب، فضلًا عن إمكانية التعاون من خلال فرع جامعة الإسكندرية بدولة تشاد والذي يخدم الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، وإمكانية التعاون لزيادة فرص التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين على مستوى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاركة في المؤتمرات العلمية التى يعقدها الجانبين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الدكتورة شيرين خطاب بأن درجة الإقتصاد الأزرق تركز على التداخل بين علوم البحار والاقتصاد الأزرق، وتتيح للطلاب من كلا الجانبين دراسة التحديات البيئية المُلحة المتعلقة بالنظم البيئية البحرية، والتنوع البيولوجي البحري، والإدارة المستدامة للموارد، من خلال ربط أبحاث علوم البحار بالصناعة وبالنمو الاقتصادي، مما يُعزز المعرفة العلمية واقتصاد المعرفة "، كما يتيح للطلاب الجمع بين موارد مصر البحرية الغنية وخبرة جامعة الإسكندرية في علوم البحار لتعزيز الممارسات المستدامة التي تُفيد البيئة والاقتصاد على حد سواء.

فيما قدم وفد جامعة ليتورال عرضا تقديميا عن الجامعة وكلياتها وأقسامها والبرامج الأكاديمية التي تطرحها في مختلف الدرجات العلمية، والبرامج المقترحة للتعاون بين الجامعتين.

وأشاد الوفد بتجربة جامعة الإسكندرية في التعاون مع جامعات عالمية مما يعطي ريادة لجامعة الإسكندرية ومنظومة التعليم بها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

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