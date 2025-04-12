إعلام عبري: إصابة جندي في جيش الاحتلال بمنطقة الحدود اللبنانية

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بإصابة جندي في جيش الاحتلال خلال نشاط عملياتي بمنطقة الحدود اللبنانية.

انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وإنهاء الضربات العسكرية

والثلاثاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول في حزب الله قوله إن الحزب منفتح على مناقشة مستقبل سلاحه، شرط انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وإنهاء الضربات العسكرية المستمرة.

وأشار المسؤول إلى أن أي نقاش جاد حول السلاح يجب أن يكون جزءًا من تسوية شاملة تضمن السيادة اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن المقاومة ستبقى حاضرة ما دامت التهديدات قائمة.

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