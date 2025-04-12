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رياضة

لمواصلة صدارة الليجا، برشلونة يتسلح بقائمة نارية لمواجهة ليجانيس

برشلونة
برشلونة

 الدوري الإسباني، أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه لمواجهة ليجانيس، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "بوتاركي"، ضمن لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا لهذا الموسم.

قائمة برشلونة 

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني

 تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ليجانيس 

تذاع مباراة برشلونة ضد ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

وانتهت مباراة الدور الأول من هذا الموسم بين برشلونة وليجانيس بفوز الأخير بهدف دون رد.

 

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، في حين أن ليجانيس لديه 28 نقطة في المركز الثامن عشر.

 


ويدخل برشلونة تلك المباراة وهو منتشي بقوة بعدما وضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في ذهاب ربع النهائي.

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