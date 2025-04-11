فليك يتحدث عن تجديد عقده مع برشلونة

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كشف هانز فليك، مدرب برشلونة، عن موقفه من تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الكتالوني في يونيو 2026

وقال فليك خلال مؤتمرا صحفيا: “إجابتي ستكون مطوّلة، ثم نترك الأمر عند هذا الحد، أنا أقدّر كثيرًا وأستمتع حقًا بما أملكه في النادي”.

وتابع: "لدي جهاز فني رائع وفريق مذهل يضم لاعبين محترفين للغاية، وهذا بالنسبة لي شيء فريد في مسيرتي، لأنني أرى في غرفة الملابس أجواءً رائعة”.

واضاف: قلتها كثيرًا.. هذا المكان كالعائلة وجميع الموظفين مذهلون ويقدمون لي كل ما أحتاجه، بالإضافة إلى ذلك، أنا أستمتع بالحياة هنا وأقضي وقتًا جميلًا في برشلونة. إنها تجربة جديدة بالنسبة لي.

وأوضح: لدي الكثير من الطاقة، وأفكر دائمًا فيما يمكننا القيام به، وفي كيفية التحسن، لأن لدينا الكثير لنطوره بعدأنا لست من المدربين الذين يحبون توقيع عقد جديد لثلاث سنوات، لأن ذلك قد يجعلني أفكر: ‘لدي وقت’ ما أحبه هو العمل يومًا بيوم لهذا النادي”.

وأكمل: أعرف الوضع داخل النادي، ليس سهلًا، لكن الجميع سعيد، ولدينا عام واحد وسنرى ما سيحدث. هذه هي الحالة، إذا استمرينا في الشعور بالسعادة، سنرى ما سيحدث، لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث. أنا أعمل يومًا بيوم. وأرغب في إنهاء عملي هنا بنهاية إيجابية.

وتحدث فليك أنه يفضل لعب مباريات فريقه قبل ريال مدريد.

وأشار إلى أن الأمر يعتمد على الظروف، إذا سألتني بعد المباراة… عندما تلعب أولًا وتحقق الفوز، فإنك تضع ضغطًا على الفريق الآخر”.

وأتم فليك: في النهاية، علينا أن نركز على أنفسنا. هدفنا هو الفوز في جميع المباريات، بغض النظر عن ترتيب المباريات. إذا فزنا بكل المباريات، فلن يهم ما يفعله ريال مدريد”.

ويستعد برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات، عندما يحل ضيفا ثقيلا على ليجانيس، غد السبت على الملعب البلدي دي بوتاركي، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة 9 انتصارات متتالية في الدوري، تعادل الفريق في الجولة الماضية مع ريال بيتيس (1-1)، وتمكن من توسيع الفارق بينه وبين ريال مدريد، الوصيف، إلى 4 نقاط، مستفيدًا من خسارة الملكي أمام فالنسيا.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني



تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني



تبث مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس عبر قناة beIN Sports 1.

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