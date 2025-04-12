التشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ودورتموند

تجمع مواجهة مرتقبة بايرن ميونخ وضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 29 من الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد دورتموند في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل (1-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وسجل هدف دورتموند حينها جيمي بينو جيتنز، بينما سجل هدف البايرن جمال موسيالا.



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام دورتموند

أوربيج - لايمر - داير - كيم - ستانيسيتش - كيميتش - جوريتسكا - أوليسيه - جيريرو - جنابري - كين.

التشكيل المتوقع لـ دورتموند ضد بايرن

كوبيل - ريرسون - تشان - أنتون - بن سبعيني - جروس - تشوكويمكا - أديمي - براندت - بيير - جيراسي.

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