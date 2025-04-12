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محافظات

جنايات قنا تُعاقب متهمًا قتل مزارعًا وأصاب شقيقيه بالسجن المشدد 7 سنوات

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، وأمانة سر صلاح فراج وأشرف خلف، بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم عبد النعيم.ع.ا، 45 عامًا، لاتهامه بقتل مزارع والشروع في قتل شقيقيه بقرية الطوابية التابعة لمركز قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث القضية إلى الثاني من أغسطس 2021، حينما أطلق المتهم النار عمدًا وبسبق إصرار على المجني عليهم أثناء تواجدهم وسط الزراعات، ما أسفر عن مقتل محمد.و.ح، وإصابة شقيقيه أحمد ومحمود، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

وتم القبض على المتهم، وأُحيلت القضية التي حملت رقم 10259 لسنة 2021 جنايات قنا، والمقيدة برقم 2886 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

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