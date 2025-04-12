حقيقة عودة مفاوضات الأهلي مع محمد علي بن رمضان

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود مفاوضات مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكافورسي المجرى للتعاقد معه في ميركاتو الصيف القادم.

أضاف المصدر ردا على أنباء وصول اللاعب قريبا إلى القاهرة: لا توجد مفاوضات حالية مع اللاعب ولسنا طرف في الشائعات المنتشرة بشأن قدوم اللاعب قريبا إلى القاهرة للتفاوض مع أحد الأندية.

هذا ويلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

نتائج مواجهات كولر أمام يورتشيتش

وتقابل كولر ويورتيتش مدربا الفريقين وجهًا لوجه ثلاث مرات، بواقع مباراتين في الموسم الماضي ومباراة في الموسم الحالي، ونجح خلالهم مدرب الأهلي في التفوق علي نظيره مدرب بيراميدز، حيث لا يعرف كولر الخسارة أمام يورتيتش، حيث فاز في لقاءين بنتيجة 3-2، والأخرى فاز بهدف نظيف بينما حضر التعادل في لقاء وحيد بنتيجة 2-2.

يورتشيتش

نتائج الأهلي مع كولر أمام بيراميدز

خاض الأهلي 7 مباريات أمام بيراميدز تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء بواقع 5 مواجهات في الدوري الممتاز ولقاء وحيد في كأس مصر وفي مباراة واحدة في السوبر.

وحقق النادي الأهلي بقيادة كولر الفوز على نظيره بيراميدز في 5 مباريات وخسر لقاء وحيد، بينما تعادل في مثله.

الأهلي ضد بيراميدز 3ـ0 ( الدوري الممتاز )

الأهلي ضد بيراميدز 2ـ1 ( نهائي كأس مصر )

الأهلي ضد بيراميدز 1ـ0 ( كأس السوبر المصري )

بيراميدز ضد الأهلي 3ـ0 ( الدوري الممتاز )

الأهلي ضد بيراميدز 3ـ2 ( الدوري الممتاز )

بيراميدز ضد الأهلي 0-1 ( الدوري الممتاز )

الأهلي ضد بيراميدز 2-2 ( الدوري الممتاز

تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الي ملعب الدفاع الجوي في الخامسة والنصف مساء اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز التي تنطلق في السابعة مساء.

كما يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة بيراميدز في الدوري.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

عمر كمال عبدالواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبدالفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد.

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز الليلة في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي وحسين الشحات

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز الليلة في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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