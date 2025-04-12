ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند "B-/B".. أسباب زيادة أسعار أذون الخزانة وموقف الدين الحكومي المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية

ستاندرد آند بورز، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز منذ ساعات قليلة تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند "B-/B".

وأضافت الوكالة أن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

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الوكالات - فيتو

التزام مصر بالإصلاحات

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات توازن بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل.

وأضافت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تم اتخاذها مؤخرًا، تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، ونظرًا للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر.

ستاندرد آند بورز تكشف أسباب زيادة أسعار أذون الخزانة والسندات في مصر

كما كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن أسباب زيادة أسعار أذون الخزانة والسندات في مصر قائلة إن تشديد البنك المركزي معدلات الفائدة في مارس 2024 إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، أدت إلى زيادة في أسعار أذون الخزانة المحلية وسندات الخزانة، وزيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة أصلًا على رصيد مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يُصدر معظمها بآجال استحقاق قصيرة.

ستاندرد آند بورز - فيتو

ستاندرد آند بورز توضح موقف الدين الحكومي المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها إن الدين الحكومي المصري وتكلفة الدين لا يزالان مرتفعين ومن المتوقع أن يسير ضبط أوضاع المالية العامة ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها إن الدين الحكومي المصري وتكلفة الدين لا يزالان مرتفعين ومن المتوقع أن يسير ضبط أوضاع المالية العامة ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة.

ستاندرد آند بورز: مصر نجحت في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية رغم الضغط على السندات المحلية

وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز، إنه في ظل الظروف العالمية، قد يختار مستثمرو المحافظ الأجنبية في سوق السندات المحلية أيضًا اتخاذ مراكز استثمارية خالية من المخاطر، مما يؤدي إلى تدفقات خارجة من المحافظ، مما سيزيد الضغط على أسواق السندات بالعملة المحلية ومع ذلك، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024.

مؤشرات - فيتو

الولايات المتحدة فرضت تعرفة جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية

واضافت الوكالة أن الولايات المتحدة فرضت تعرفة جمركية دنيا بنسبة 10% على الصادرات المصرية إليها وتُعد هذه النسبة، رغم ضخامة حجمها أقل بكثير من تلك المفروضة (والمؤجلة حاليًا) على جنوب إفريقيا والعديد من مراكز التصنيع في شرق آسيا مثل فيتنام وكمبوديا.

وأضافت أن اعتماد مصر على صادراتها السلعية للولايات المتحدة يعتبر منخفضًا نسبيًا ففي عام 2023، بلغت قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة 1.95 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري لها، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تُمثل أقل من 6% من صادرات السلع وتمثل الصادرات إليها أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

قرارات ترامب - فيتو

التعرفات الجمركية على صادرات السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة

جدير بالذكر قد تؤثر التعرفات الجمركية على صادرات السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المنسوجات والسجاد، والحديد والصلب، والخضروات، والزجاج، ولكنها لا تزال تُمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي صادرات مصر، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة: “ مع ذلك، من المرجح أن يكون للآثار الثانوية للحواجز الجمركية على دول أخرى عالميًا، إلى جانب تقلبات السوق، تأثيرٌ سلبي على ظروف التمويل العالمية، وكذلك على الأسواق الناشئة، مثل مصر”، وذكرت أنه من المتوقع أن يُسهم انخفاض أسعار النفط والهيدروكربونات العالمية في تخفيف هذه الضغوط جزئيًا، نظرًا لأن مصر تُعتبر في الوقت الحالي مستوردًا صافيًا للهيدروكربونات.

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