تجديد حبس متهمين بالنصب على سيدة في الهرم بزعم الإفراج عن زوجها المسجون

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالي كبير بزعم مساعدتها في الإفراج عن زوجها في الهرم، المحبوس على خلفية صدور حكم قضائي ضده في إحدى القضايا.

بلاغ من سيدة تفيد بتعرضها للاحتيال

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تفيد بتعرضها للاحتيال من قبل مجهولين في منطقة الهرم.

وبإجراء التحريات التي أشرف عليها المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم الهرم، تبين أن شخصين أوهما الضحية بقدرتهما على التدخل للإفراج عن زوجها مقابل مبلغ مالي، ثم استوليا على الأموال دون الوفاء بوعدهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، حيث تم اقتيادهما إلى القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها بحبس المتهمين على ذمة القضية.

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