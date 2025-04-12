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رياضة

كولر يراجع بالفيديو خطة مباراة بيراميدز مع لاعبي الأهلي

كولر
كولر

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة بيراميدز الليلة في الدوري. 

يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والأهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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كولر الأهلي الاهلي وبيراميدز

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