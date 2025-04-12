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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

الدوري الإسباني، يستضيف ليجانيس نظيره فريق برشلونة، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "بوتاركي" ضمن لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا لهذا الموسم.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، جافي، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

وانتهت مباراة الدور الأول من هذا الموسم بين برشلونة وليجانيس بفوز الأخير بهدف دون رد.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، في حين أن ليجانيس لديه 28 نقطة في المركز الثامن عشر.

 

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني
 

تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ليجانيس 


تذاع مباراة برشلونة ضد ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

ويدخل برشلونة تلك المباراة وهو منتشي بقوة بعدما وضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في ذهاب ربع النهائي.

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