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رياضة

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني

 الدوري الإسباني، يحل فريق برشلونة ضيفًا على خصمه ليجانيس، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "بوتاركي"، ضمن لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا لهذا الموسم.

 

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني

 تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ليجانيس 

تذاع مباراة برشلونة ضد ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

وانتهت مباراة الدور الأول من هذا الموسم بين برشلونة وليجانيس بفوز الأخير بهدف دون رد.

 

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، في حين أن ليجانيس لديه 28 نقطة في المركز الثامن عشر.

 


ويدخل برشلونة تلك المباراة وهو منتشي بقوة بعدما وضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في ذهاب ربع النهائي.

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