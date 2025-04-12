الدوري الانجليزي، يستضيف مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، اليوم السبت، نظيره كريستال بالاس على ملعب "الاتحاد" ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2024 /25.

ويفتقد مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس خدمات النجم إيرلينج هالاند، بعدما تعرض لإصابة على مستوى الكاحل قبل أسبوعين.

ويعتمد المان سيتي على خدمات النجم المصري عمر مرموش وأدائه المميز، بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفًا في 13 مباراة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، جفارديول، أوريلي.

خط الوسط: جوندوجان، نيكو جونزاليس.

خط الوسط الهجومي: سافيو، كيفين دي بروين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس



تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس برصيد 52 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويسعى مانشستر سيتي من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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