الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة العيساوية بالقدس

قالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الاسرائيلي أجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها ببلدة العيساوية بالقدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص.

وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطقة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء شبه مستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.

حريق بالقرب من كنيسة القيامة في القدس

واندلع حريق، مساء أمس الجمعة، بالقرب من كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحريق بالقرب من الكنيسة.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن طبيعة الحريق أو أسبابه.

وتعد كنيسة القيامة التي تقع داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، أقدس الكنائس المسيحية والأكثر أهمية في العالم المسيحي.

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