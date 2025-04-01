أسعار تذاكر المتحف المصري بالتحرير خلال إجازة عيد الفطر

يواصل المتحف المصري بالتحرير استقبال زائريه يوميا خلال الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء ويتم غلق شباك التذاكر في تمام الرابعة مساءً.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير في عيد الفطر

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

ويعد المتحف المصري بالتحرير أحد أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفًا، حيث بدأت فكرة إنشائه عام 1895، حين فاز المعماري الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية التي تم إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902.

بداية تصميم وإنشاء المتحف المصري بالتحرير

وجاء تصميم المتحف المصري بالتحرير علي الشكل الكلاسيكي الحديث، ويتكون من طابقين يضمان مجموعات متميزة من الآثار المصرية تمتد من فترة ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، ويعرض مجموعة من التماثيل والقطع الأثرية لملوك عصر بناة الأهرامات، والمجموعة الجنائزية ليويا وتويا الملك جدي الملك إخناتون، وكنوز تانيس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مومياوات الحيوانات، وورق البردي والتوابيت والحلي من مختلف العصور المصرية.

وبدأ المتحف المصري بالتحرير خطة لتطوير العرض المتحفي للقطع الآثرية بمنحة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع خمسة متاحف أوروبية وهي متاحف اللوفر بباريس والمتحف المصري بتورين والمتحف القومي للآثار ومتحف بلايدن المصري ببرلين والمتحف البريطاني بلندن.

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