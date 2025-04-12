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موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

الدوري الانجليزي، يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، نظيره كريستال بالاس على ملعب "الاتحاد" ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2024 /25.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس 

تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس برصيد 52 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويسعى مانشستر سيتي لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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