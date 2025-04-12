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حوادث

تجديد حبس سائق توك توك متهم بالشروع في قتل زميله وإحراقه بعين شمس

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس سائق توك توك متهم بالشروع في قتل زميله وإشعال النار فيه،  15 يوما على ذمة التحقيق.

داخل أحد شوارع منطقة عين شمس تصاعدت أصوات الصراخ " الحقوا فيه واحد بيولع " ليتضح أن سائق توك توك ألقى بنزين على شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور ثم أشعل النار فيه فأوقعه مصابا إصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدورها أرسلت المستشفى العام إخطارا إلى قسم شرطة عين شمس يفيد باستقبالها شابا مصابا بحروق خطيرة ويخضع للعلاج، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن مشاجرة نشبت بين سائق توك توك وشاب بسبب خلاف حول أولوية المرور قام خلالها الأول بإلقاء جزء من بنزين معه في جركن على جسد الثاني ثم ألقى عليه عود ثقاب لتتصاعد النيران من الشاب مشيرين إلى أنهم سمعوا المتهم يقول للمجني عليه “ هموتك محروق ”.

وتدخل الأهالي لإطفاء الشاب ومنع الجريمة وقاموا بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءت تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

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محكمة جنح عين شمس قسم شرطة عين شمس منطقة عين شمس عين شمس

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