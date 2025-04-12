السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروعات مدينة العلمين الجديدة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يُجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على آخر المستجدات في أعمال البنية التحتية، والإسكان، والمرافق، والمشروعات التنموية المختلفة.

وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي يحرص رئيس مجلس الوزراء على القيام بها في مختلف المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والتنموية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تعمير المناطق الساحلية وتنميتها وجعلها وجهة للسياحة والإقامة والعمل طوال العام.

ومن المقرر أن يصحب رئيس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تشمل الزيارة تفقد الأعمال الجارية في الأبراج الشاطئية، ومشروعات الجامعات، والمنطقة الترفيهية، ومناطق الإسكان المختلفة، إلى جانب متابعة أعمال البنية التحتية والخدمات.

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