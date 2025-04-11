الجمعة 11 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة غدًا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ,فيتو

يُجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على آخر المستجدات في أعمال البنية التحتية، والإسكان، والمرافق، والمشروعات التنموية المختلفة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة 

وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي يحرص رئيس مجلس الوزراء على إجرائها في مختلف المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والتنموية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تعمير المناطق الساحلية وتنميتها وجعلها وجهة للسياحة والإقامة والعمل طوال العام.

ومن المقرر أن يصحب رئيس الوزراء خلال الجولة عددا من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تشمل الزيارة تفقد الأعمال الجارية في الأبراج الشاطئية، ومشروعات الجامعات، والمنطقة الترفيهية، ومناطق الإسكان المختلفة، إلى جانب متابعة أعمال البنية التحتية والخدمات.

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