السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حريق هائل بمحيط ميناء الجزائر العاصمة (فيديو)

حريق هائل بمحيط ميناء
حريق هائل بمحيط ميناء الجزائر، فيتو

نشب حريق هائل، بمحيط مؤسسة “سوجيديا” بميناء الجزائر، بلدية الجزائر الوسطى دائرة سيدي امحمد ولاية الجزائر.

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن مصالحها "تدخلت عند الساعة 20:38 لإخماد حريق بمؤسسة (سوجيديا) بميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى دائرة سيدي محمد والعملية لا تزال جارية".

وبينت الحماية المدنية الجزائرية أنها استخدمت في عملية الإخماد 9 شاحنات إطفاء من كل الأحجام، وسلّما ميكانيكيا، وسيارة إسعاف.

وأكدت أنه تمت السيطرة على الحريق أن عملية التبريد والحراسة ما زالت متواصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مؤسسة “سوجيديا ميناء الجزائر بلدية الجزائر الوسطى ولاية الجزائر مصالح الحماية المدنية الجزائرية

الأكثر قراءة

47 عاما وحظها السيئ ساقها لقدرها، أول صورة لضحية العقار المنهار في الإسكندرية

تصريح مثير من حازم إمام على انتقال زيزو إلى الأهلي

أهانوه بدل ما يقدروه، إجراء قانوني من محامي زيزو ضد الزمالك

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية بعد حريق مستودع لأسطوانات الغاز (صور)

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

حريق هائل وانفجارات في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية (فيديو وصور)

حازم إمام يكشف عن رئيس الزمالك القادم ومصير ميدو

منوعات

المزيد

حبس أم بريطانية بسبب إبعاد أطفالها عن استخدام الموبايل

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها، متى يجب ويجوز؟

المزيد
الجريدة الرسمية