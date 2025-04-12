حريق هائل بمحيط ميناء الجزائر العاصمة (فيديو)

نشب حريق هائل، بمحيط مؤسسة “سوجيديا” بميناء الجزائر، بلدية الجزائر الوسطى دائرة سيدي امحمد ولاية الجزائر.

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن مصالحها "تدخلت عند الساعة 20:38 لإخماد حريق بمؤسسة (سوجيديا) بميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى دائرة سيدي محمد والعملية لا تزال جارية".

وبينت الحماية المدنية الجزائرية أنها استخدمت في عملية الإخماد 9 شاحنات إطفاء من كل الأحجام، وسلّما ميكانيكيا، وسيارة إسعاف.

وأكدت أنه تمت السيطرة على الحريق أن عملية التبريد والحراسة ما زالت متواصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.