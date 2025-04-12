السبت 12 أبريل 2025
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رياضة

رد قاطع من المصري على أنباء مفاوضاته مع عبد الله السعيد

عبدالله السعيد،فيتو
عبدالله السعيد،فيتو

نفى مصدر مطلع داخل المصري البورسعيدي الأنباء المتداولة على مفاوضات ناديه مع عبد الله السعيد لاعب ونجم الزمالك.


وقال المصدر: "لم ندخل في مفاوضات إطلاقًا مع عبد الله السعيد، وكل الأخبار المنتشرة ليس لها أساس من الصحة".

وتابع: "لا نريد أن يقحمنا أحد في أزمات الزمالك مطلقًا، ولم نفاوض أي لاعب منهم خلال الفترة الحالية".

وكانت انتشرت أنباء موخرًا تفيد بدخول المصري مفاوضات قوية مع عبد الله السعيد بعد نهاية عقده مع الزمالك والمقرر له نهاية الموسم الجاري، وعدم وصوله لاتفاق إلى الآن مع إدارة ناديه.

 

وكان قد ودع الفريق الكروي بنادي المصري البورسعيدي، منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب الهزيمة من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

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