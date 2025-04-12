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3 إصابات حصيلة نهائية، السيطرة على حريق مستودع الأنابيب بالشرقية (صور)

حريق ضخم في مستودع
حريق ضخم في مستودع أنابيب بالشرقية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق مستودع بوتاجاز عزبة الأشقر التابعة لقرية بيشة عامر مركز منيا القمح محافظة الشرقية فيما نتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق وجروح بالوجه وجرى نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والمصاب الثالث إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاجات اللازمة.

حريق هائل وانفجارات في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية (فيديو وصور)

نشوب حريق في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارًا باندلاع حريق بمستودع غاز بعزبة الأشقر التابعة لقرية بيشة عامر بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

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نشوب حريق في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية، فيتو

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران تماما فيما نتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص بينهم اثنين أصيبا بحالات اختناق وجرى نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والثالث أصيب بجروح بالوجه وجرى نقله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاجات اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

نشوب حريق في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية،فيتو1
نشوب حريق في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية، فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تنتج عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

نشوب حريق في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية،فيتو2
نشوب حريق في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية، فيتو 

أسباب الحريق: كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون له.

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نشوب حريق في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية، فيتو 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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