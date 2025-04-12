بعد لقائه رئيس النادي، فينيسيوس يحسم موقفه من البقاء في ريال مدريد

حسم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد، مستقبله مع النادي في ظل العديد من التكهنات التي تدور حوله خلال الفترة الأخيرة.



وأكدت تقارير أن فينيسيوس أبدى التزامًا راسخًا تجاه ناديه الحالي، مؤكدًا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز عزمه على البقاء في سانتياجو برنابيو.



وفق تقرير من موقع “ديفينسا سنترال”، التقى فينيسيوس ببيريز عقب الخسارة المخيبة للآمال أمام أرسنال.

ونقل الموقع حديث الثنائي حيث كان فينيسيوس صريحًا في التعبير عن ولائه لريال مدريد.

وقال لبيريز: أريد الفوز بمزيد من الألقاب هنا، أيها الرئيس، بدءًا من تجاوز هذه الهزيمة الأسبوع المقبل.

يبدو أن هذا اللقاء كان بمنزلة لحظة مهمة للاعب والنادي، إذ أكد التزام فينيسيوس بطموحات النادي المستقبلية.

على الرغم من بعض اللحظات الصعبة هذا الموسم، بما في ذلك تعرضه لصيحات استهجان من قبل بعض جماهير البرنابيو، إلا أن فينيسيوس لم يتأثر.

7 تغييرات على تشكيلة ريال مدريد الأساسية التي ستواجه ديبورتيفو ألافيس

من المرجح أن يجري المدرب كارلو أنشيلوتي نحو 7 تغييرات على تشكيلة ريال مدريد الأساسية التي ستواجه ديبورتيفو ألافيس، غدا الأحد، في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2024-2025.

يرتحل الريال من العاصمة مدريد إلى إقليم الباسك بأقصى الشمال، حيث سيواجه ألافيس في ملعب (مينديثوروثا) في مباراة يديرها الحكم المحلي خوان مارتينيز مونييرا.

وأجمعت الصحف الموالية لريال مدريد على أن المدرب أنشيلوتي سيريح أغلب عناصره الأساسية ضد ألافيس، تحسبًا للمباراة المصيرية أمام أرسنال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

7 تغييرات في تشكيلة ريال مدريد أمام ألافيس

حسب يومية (Sport) يتجه أنشيلوتي إلى إراحة كل من راؤول أسينسيو وأنطونيو روديجر وفيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وكيليان مبابي.

هذه التغييرات الثورية في تشكيلة الفريق الملكي، نبعت من تخوف أنشيلوتي من تعرض أحد نجوم الفريق للإصابة أو الإجهاد، قبل 3 أيام فقط من مباراة أرسنال المصيرية.

وخسر الميرنجي مباراة الذهاب بنتيجة 0-3 في ملعب (الإمارات) معقل أرسنال في العاصمة لندن، ويتعين عليه تحقيق ريمونتادا يوم الأربعاء حال أراد التأهل إلى نصف النهائي.

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