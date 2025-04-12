الموت كتب الفصل الأخير، 46 عاما من الحب جمعت عارفة عبد الرسول ومصطفى درويش

من كل عام وبالتحديد فى 1 يناير تحتفل الفنانة الكبيرة عارفة عبد الرسول، بعيد زواجها بالمخرج المسرحي مصطفى درويش، واحتفلت هذا العام 2025 بعيد زواجها الـ46، إلا أنه قبل ساعات صدمت الجميع بإعلان خبر رحيله بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت فى منشور حزين: “ورحل رفيق العمر...مصطفى درويش”.

الفنانة عارفة عبد الرسول وزوجها مصطفى درويش

وتزوجت عارفة عبد الرسول المخرج مصطفى درويش، وظل طوال حياته بمنزلة الداعم الأول والقوي في حياة عارفة إذ شجعها لمغادرة الإسكندرية والاستقرار في القاهرة التي لاقت بانتقالها على القاهرة أبوابًا من أجل العمل في المجال الفني بعدما كانت معروفة فقط على الساحة الإسكندرانية، وكان في بداية عمله يعمل مساعدًا في الإخراج، ولقد تولى زوجها مسؤولية الأولاد والبيت في حين عملها، وبقي معها وداعمًا لها حتى وفاته وهو ما تقوله دائمًا.

أبناء عارفة عبد الرسول ومصطفى درويش

وللفنانة عارفة عبد الرسول 3 أبناء من زوجها المخرج مصطفى درويش، ولم تفصح عارفة أو زوجها عن أسماء أبنائها لأنها لا ترغب في أن يظهروا على السوشيال ميديا.

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