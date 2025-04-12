سبب إنساني وراء تغيير حكم مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني، تغيير حكم مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس والتي ستقام ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني في اللحظات الأخيرة؛ ليصبح حكم اللقاء هو سوتو جرادو بدلًا من مارتينيز مونويرا.



الاتحاد الإسباني يكشف سبب تغيير حكم مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.

وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن الحكم المعين لن يتمكن من إدارة المباراة لأسباب شخصية لأنه ينتظر أن يكون أبًا.

وأوضح أنه حدث تغيير في اختيارات الحكام لمباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني على وجه التحديد، للمباراة بين ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في مينديزوروزا، ومن المقرر أن تقام المباراة، غدًا الأحد في تمام الساعة 4:15 عصرًا، تحت قيادة الحكم مارتينيز مونويرا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن سوتو جرادو سيحل محله، وفي الإعلان، أوضح أن السبب هو أسباب شخصية بسبب أبوته المقبلة.

وقررت لجنة تحكيم المسابقات الاحترافية (CACP) تغيير تعيين الحكم خوان مارتينيز مونويرا، الذي كان قد عُيِّن لإدارة مباراة ألافيس وريال مدريد في الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى، لأسباب شخصية.

وسيحل محله سيزار سوتو جرادو، وفقًا للبيان، ولن يكون هناك أي تغيير في الحكم المعين في البداية لغرفة حكم الفيديو المساعد، خيسوس جيل مانزانو.

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