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رياضة

مالي تقتنص فوزا صعبا من تونس وتصعد لنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما

منتخب تونس،فيتو
منتخب تونس،فيتو

نجح  منتخب مالي في الصعود لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا بعد فوزًا صعبًا على منتخب تونس بركلات الترجيح 10 -9 في المباراة التي أقيمت في ربع النهائي البطولة على ملعب أحمد العبدي بالجديدة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة للتعادل 1-1 إلى أن وصل الفريقان لركلات الترجيح.

وأتم نسور قرطاج المهمة الأولى وهي التأهل إلى كأس العالم للشباب في قطر على أكمل وجه، وذلك باقتناص صدارة المجموعة الثالثة على حساب السنغال الذي اكتفى بالوصافة.

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